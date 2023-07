La nouvelle pépite du PSG interpelle déjà Luis Enrique

La rédaction

Le PSG a bouclé l'arrivée de sa sixième recrue de l'été. Formé au Benfica, le jeune Cher Ndour est venu renforcer les rangs de Luis Enrique. D'ailleurs, le milieu de terrain italien compte bien jouer son va-tout et essayer d'intégrer le onze titulaire de l'Espagnol la saison prochaine. Il en a dit plus sur ses objectifs.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Lucas Hernandez, voici Cher Ndour. Le jeune joueur est arrivé en provenance du Benfica. Présenté comme le futur de la sélection italienne au milieu de terrain, Ndour débarque au PSG avec des étoiles pleins les yeux.

Ndour s'enflamme après son arrivée

« C’est véritablement un sentiment très spécial. Je ressens beaucoup d’émotions, mais c’est d’abord une grande sensation de joie. Le Paris Saint-Germain est l’un des plus grands clubs du monde, il y a ici beaucoup de grands champions et c’est vraiment un honneur de pouvoir rejoindre cette famille. Le projet, les joueurs, le stade, tout m’a séduit, tout m’a convaincu de signer immédiatement pour le club. Je pense que venir ici c’était le meilleur choix pour moi » a-t-il déclaré au média du club. Ndour ne vient pas pour faire de la figuration. Il compte bien gagner sa place dans le onze titulaire de Luis Enrique.

« La chose la plus importante pour moi c’est de jouer »