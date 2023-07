Un Marseillais débarque à Paris, la grosse erreur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cinquième recrue du PSG, Lucas Hernandez s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028. Natif de Marseille, l’ancien défenseur du Bayern Munich avait d’ailleurs été invectivé par certains supporters du PSG. Cela n’a pas empêché le club parisien de s’amuser des origines de son nouveau joueur. Ce qui fait halluciner Daniel Riolo.

Depuis dimanche, le PSG tient sa cinquième recrue. Il s'agit de Lucas Hernandez. Une arrivée qui n'est pas passée inaperçue notamment compte tenu du fait que l'ancien défenseur du Bayern Munich est né à Marseille. Ce qui lui a valu quelques insultes avant même son arrivée de la part de certains fans parisiens.

Surprise, le PSG tient sa nouvelle recrue https://t.co/emWJRnZxTD pic.twitter.com/31fY21034H — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

«Ici c’est Paris !»

Lors de sa première interview en tant que joueur du PSG, Lucas Hernandez n’a pas échappé à une question relative à sa ville de naissance. Ainsi à l’occasion du du « 75 secondes avec... », l’ancien défenseur du Bayern Munich est invité à choisir entre Paris et Marseille. Sa réponse fuse : « Ici c’est Paris ! » Mais Daniel Riolo n’est pas dupe et s’indigne que le service de com’ du PSG ait accepté que cette question soit posée..

Riolo indigné