«C’est une honte» : Avant son transfert, Mbappé prend cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur de toutes les spéculations pour son avenir, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais une chose est sûre, son comportement commence à en agacer plus d’un. Ainsi, Paulo Di Canio n’a pas manqué de fustiger l’attitude de l’attaquant du PSG qui pourrait partir libre en fin de saison prochaine.

Cet été, Kylian Mbappé se retrouve au cœur de toutes les discussions. Et pourtant, initialement, l'été du crack de Bondy s'annonçait calme, mais c'était avant qu'il décide d'envoyer une lettre à la direction du PSG dans laquelle il affiche son intention de ne pas activer l'option pour prolonger d'une saison. Par conséquent, le menace d'un départ libre en 2024 prend de l'ampleur. Une issue que Nasser Al-Khelaïfi refuse catégoriquement, quitte à vendre Kylian Mbappé dès cet été. Mais ce dernier souhaiterait honorer son contrat afin de toucher toutes ses primes. Un comportement que fustige Paulo Di Canio.

PSG : La mère de Mbappé annonce sa prochaine destination https://t.co/EASzY2UVAy pic.twitter.com/K7Ng6q4LKq — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Di Canio fracasse Mbappé

« Le PSG s'est mis dans cette situation parce qu'il a été gâté, il doit maintenant limiter les dégâts et prendre une décision. On peut juger les erreurs du PSG mais aussi, je le dis ouvertement, l'indécence du garçon. L'indécence, c'est ça. Il a profité de cette situation il y a un an et maintenant il fait la même chose, en menaçant de partir gratuitement l'année prochaine », lance l’ancien attaquant italien au micro de Sky Italia , avant d’en rajouter une couche.

«C'est une honte que Mbappé se comporte ainsi»