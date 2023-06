La guerre est déclarée entre Mbappé et le PSG

Alexis Brunet

Il se peut que Kylian Mbappé ne soit plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'hypothèse existe depuis un certain temps, mais elle a pris encore plus d'ampleur ces dernières semaines. Le Français a envoyé une lettre à son club pour l'informer qu'il ne prolongerait pas jusqu'en 2025. Cela a considérablement refroidi les relations entre l'attaquant et le champion de France.

Personne ne s'y attendait, mais c'est bien arrivé. Karim Benzema a quitté le Real Madrid après quatorze années de bons et loyaux services. Le Ballon d'Or n'a pas pu résister à l'énorme offre d'Al-Ittihad en Arabie saoudite. Pour remplacer un joueur de la classe de l'ancien Lyonnais, il n'y a pas mille possibilités. Florentino Pérez pense à un homme, Kylian Mbappé.

Les relations sont tendues entre le PSG et Mbappé

Florentino Pérez pourrait être tenté de passer à l'action dès cet été, pour attirer Kylian Mbappé au Real Madrid. D'autant plus que selon Marca , les relations se sont considérablement refroidies entre le Français et le PSG. La faute à la lettre qui a été envoyée par le champion du monde au club de la capitale, il y a quelques semaines, afin de manifester son souhait de ne pas prolonger jusqu'en 2025.

Des possibilités existent pour remplacer Mbappé

Si Mbappé venait à partir, Luis Campos a plusieurs noms en tête. Victor Osimhen et Harry Kane sont les favoris pour prendre la suite du Français. À moins que l'ancien joueur de l'AS Monaco ne reste finalement, et qu'un des deux attaquants vienne au PSG pour former un duo d'attaque redoutable, pouvant ramener la Ligue des Champions à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien rêve aussi d'associer Bernardo Silva au natif de Bondy.