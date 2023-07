Kylian Mbappé quitte le PSG, il va faire une énorme victime

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. En fin de contrat dans un an, l’attaquant du PSG semble décidé à honorer son bail afin de partir libre dans un an vers le Real Madrid. De son côté, le club de la capitale espère toujours une vente cet été. Et au sein de la Casa Blanca, Mbappé pourrait bien faire des victimes.

Présent en conférence de presse ces derniers jours, Carlo Ancelotti se prononçait sur le niveau de son effectif : « L'équipe est bonne. Elle est motivée. C'était la même chose l'année dernière. Nous voulons travailler dur pour réussir ». Après avoir recruté Joselu et Jude Bellingham, L’entraîneur du Real Madrid assure que « l'équipe est très bonne », avant de préciser que son effectif est « complet ». Néanmoins, l’arrivée de Kylian Mbappé fait toujours parler du côté du Real Madrid et pourrait impacter la suite du mercato.

Mbappé touche le jackpot au PSG, la mèche est vendue https://t.co/F8aT9Omwbt pic.twitter.com/V6gl7VyA1G — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Mbappé va bouleverser le mercato du Real

En effet, le journaliste Espagne Antonio Romero assure au micro d’ El Larguero que « si Mbappé arrive au Real Madrid, je ne pense pas que le mercato sera clos ». Il faut dire qu’un tel transfert pourrait bien bouleverser les plans du club merengue sur le mercato comme l’ajoute Javier Herráez.

«Si Mbappé arrive, un joueur partira»