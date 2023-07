Un cadre claque la porte, le FC Nantes prépare un transfert à 4M€

Arnaud De Kanel

Le FC Nantes prépare cette nouvelle saison dans l'incertitude. Les Canaris ont perdu Ludovic Blas mais également leur guide Andrei Girotto. Le Brésilien n'a toujours pas été remplacé, mais ça ne saurait tarder car les Nantais ont ciblé son successeur.

Jugé intransférable par son coach Pierre Aristouy en début de mercato, Andrei Girotto va finalement quitter le navire pour rejoindre l'Arabie saoudite et Al Taawoun. Le coach nantais pleure déjà son homme fort mais il pourrait voir débarquer son remplaçant dans les jours à venir car la cellule de recrutement du FC Nantes ciblerait Eray Cömert.

Aristouy regrette le départ de Girotto

Pierre Aristouy sait que la perte d'Andrei Girotto peut coûter très cher. « Bien sûr que c’est un coup dur. On sait tous ce qu’il a apporté au club, ça fait un petit moment que je suis au courant et que je discute avec Andrei. J’espérais pouvoir le convaincre, mais il y a d’autres aspects dont il faut tenir compte comme le timing et l’âge. Surtout, il ne faut pas critiquer quand on a autant marqué le club et qu’on a autant été au service du club en six ans. Sur le plan sportif, c’est évidemment un coup dur. On avait plus ou moins anticipé. Il va falloir pallier son départ, on perd un grand joueur, un homme professionnel et agréable pour le vestiaire. On dit souvent que personne n’est irremplaçable, mais il y a des joueurs plus importants que d’autres. On va tâcher de trouver le profil pour pallier ce départ. Je ne peux pas avoir l’assurance totale que sur le plan sportif on trouve aussi bien voire mieux que lui », confiait-il pour Ouest-France . Le FC Nantes a peut-être trouvé la réponse à ses craintes.

Le FC Nantes prépare une révolution sur le mercato https://t.co/oqhzch2ibg pic.twitter.com/8RI5YuDxib — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Cömert pisté pour remplacer Girotto