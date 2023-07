Mercato : Le FC Nantes se prépare à la catastrophe

Thibault Morlain

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, Alban Lafont est toujours un joueur du FC Nantes. Toutefois, rien ne dit qu’il le sera encore au 1er septembre, une fois que le mercato aura fermé ses portes. Alors que le portier des Canaris n’a plus qu’un an de contrat, son avenir fait l’objet de certaines rumeurs. Le FC Nantes aurait alors pris les choses en main, pensant déjà à la succession de Lafont.

Après avoir échappé de peu à la relégation, le FC Nantes espère cette fois vivre une saison plus tranquille en Ligue 1. Mais pour cela, Pierre Aristouy devra avoir un effectif à la hauteur. Cet été, les Canaris ont perdu plusieurs hommes forts à l’instar de Ludovic Blas et Andrei Girotto. Et ce n’est peut-être pas terminé… En effet, Nantes pourrait également voir Alban Lafont faire ses valises. Le gardien nantais n’a plus qu’un an de contrat et ces derniers jours, il a notamment été expliqué que le Celta Vigo pensait à l’ancien joueur de la Fiorentina.

Qui pour remplacer Lafont à Nantes ?

Alban Lafont va-t-il alors faire la saison avec le FC Nantes ? Les Canaris pourraient perdre là l’un de leurs meilleurs éléments, mais sur les bords de la Loire, on s’y prépare. En effet, à Nantes, on penserait d’ores et déjà à la succession de Lafont selon les informations de Ouest France . Quelles sont alors les options pour les Nantais ? Marcin Bulka (OGC Nice) serait une priorité de longue date. L’intérêt serait toujours d’actualité, mais l’avenir du Polonais est encore indécis du côté des Aiglons. Tout devrait dépendre de Kasper Schmeichel.

Une première offre lâchée ?