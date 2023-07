Le FC Nantes prépare une révolution sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison très compliquée où le FC Nantes s’est sauvé lors de la dernière journée, le mercato estival est assez calme. Deux recrues sont attendues lundi mais ce n’est pas suffisant pour Pierre Aristouy qui a besoin d’autres renforts, notamment en défense et plus haut sur le terrain.

Sauvé lors de la dernière journée de championnat contre Angers la saison dernière, le FC Nantes est passé proche de la catastrophe. Il a fallu que la direction nantaise se sépare d’Antoine Kombouaré et nomme Pierre Aristouy pour rebondir en toute fin de championnat. Maintenu à son poste, l’ancien coach de la réserve nantaise va donc découvrir le très haut niveau sur une saison complète.

Alban Lafont est toujours là

Et d’ici le début de saison, Pierre Aristouy aimerait avoir quelques renforts supplémentaires. Selon les informations de L’Équipe , Ronaël Pierre-Gabriel et Lamine Diack devraient débarquer lundi chez les Canaris. Au niveau des départs, c’est un peu plus calme. Ludovic Blas est parti mais Alban Lafont, qui avait lui aussi un bon de sortie, est toujours au FC Nantes. Et Pierre Aristouy semble convaincu par son profil comme il l’explique : « Moi aussi, j'avais l'image d'un gardien dont le jeu au pied n'était pas le point fort, rappelle le technicien. Mais désormais je le vois travailler tous les jours et, depuis la reprise, je ne l'ai pas vu commettre une erreur. Il est très largement capable de répondre à mes attentes ».

Le capitaine victime de la révolution