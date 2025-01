Kvaratskhelia : Sa femme fait ses adieux avant le PSG !

Axel Cornic

Sauf grande surprise, le Paris Saint-Germain devrait bientôt annoncer une nouvelle recrue avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Et après la star géorgienne, qui a déjà fait ses adieux aux supporters napolitains dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, c’est au tour de sa femme de réagir.

Ça se précise ! Alors qu’on s’attendait à un mercato de janvier plutôt calme, le PSG a décidé de frapper un très gros coup pour renforcer son attaque. Star du Napoli et de la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia serait tout proche de s’engager en faveur du club parisien, dans un transfert qui devrait osciller entre les 70 et 80M€, bonus compris. Et si certains avaient encore des doutes, ils ont été balayés ces dernières heures...

« Je sais que votre cœur est brisé mais un jour, je vais tout vous dire »

Car après les différentes annonces du Napoli, c’est le principal intéressé qui a officialisé son départ ce jeudi, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. « Ça a été un grand honneur pour moi de porter ce maillot. Je peux remercier chaque personne qui travaille au club, les coachs, le staff, mes coéquipiers et les fans. Je dis au revoir, mais vous serez pour toujours dans mon cœur et j’espère vous revoir » a écrit Kvaratskhelia. « Je sais que votre cœur est brisé mais un jour, je vais tout vous dire. Je vous souhaite de la réussite, de donner à cette ville, ces fans, le titre en Italie ».

Le clan Kvaratskhelia salue Naples

Après Khvicha Kvaratskhelia, c’est au tour de sa compagne de faire ses adieux à Naples, une ville que la famille a rejoint en 2022. Là aussi le message est passé par les réseaux sociaux et on y voit une photo de la baie napolitaine avec le Vésuve, accompagnée du message : « I love you ». Mais si l’international géorgien ainsi que son entourage semblent avoir quelques regrets avant de rejoindre Paris, on ne peut pas vraiment dire que la tendance est la même chez les supporters du Napoli ! Ces derniers jours, des gestes de colère ont en effet été remarqués, suite à son transfert vers le PSG.