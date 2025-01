Kvaratskhelia - PSG : Un sale coup se prépare en Ligue 1 ?

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal a ouvert ses portes en milieu de semaine dernière et il se pourrait que le PSG boucle très prochainement sa première recrue de l'hiver. Khvicha Kvaratskhelia serait l'heureux élu et serait attendu à Paris la semaine prochaine. Afin de remplacer l'international géorgien, le Napoli scruterait avec attention les performances d'Eliesse Ben Seghir avec l'AS Monaco. Le club de la Principauté peut cependant souffler.

Entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia, il semblerait que l'heure soit au commencement d'une collaboration que les deux parties espèrent fructueuses. Le Parisien assure ces dernières heures que les discussions entre les parties concernées devraient déboucher sur un accord total pour la semaine prochaine. Pire, l'ailier de 23 ans du Napoli pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot parisien dès le 25 janvier prochain avec la réception du Stade de Reims au Parc des princes.

80M€ pour le géant géorgien ! Kvaratskhelia rêve des Parisiens et Naples est en négociation. 🔥

Naples se prépare à l'après-Kvaratskhelia et songerait à Ben Seghir

Ce serait trop juste pour le déplacement au RC Lens samedi prochain et impossible pour le choc de Ligue des champions contre Manchester City le 22 janvier prochain, n'étant pas qualifié pour cette saison régulière comme joueur du PSG. En parallèle, en plus des déclarations d'Antonio Conte via lesquelles l'entraîneur du Napoli assurait que Khvicha Kvaratskhelia avait réclamé un bon de sortie cet hiver, on chercherait déjà à lui trouver un remplaçant.

Pas de départ de Ben Seghir pour le Napoli ou ailleurs cet hiver !

Si l'on se fie aux informations communiquées par Téléfoot, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas laisser un vide impossible à combler dans l'esprit des dirigeants napolitains. Car en effet, son successeur serait déjà tout trouvé en la personne d'Eliesse Ben Seghir. L'ailier gauche de 19 ans est contractuellement lié à l'AS Monaco jusqu'en juin 2027. Un contrat qu'il compterait bien encore honorer pendant six mois au minimum. Il n'y aurait aucun monde dans l'esprit de Ben Seghir dans lequel il accepterait de quitter l'ASM avant la conclusion de ce mercato hivernal le 3 février prochain. Le décor est planté pour la succession de Khvicha Kvaratskhelia au PSG.