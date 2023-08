Kolo Muani, Verratti… Toutes les infos mercato du 30 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Kolo Muani part au clash pour son transfert

Le torchon brûle entre Randal Kolo Muani et la direction de l'Eintracht Francfort ! RMC Sport annonce en effet que le buteur de l'équipe de France a décidé de sécher l'entraînement du jour avec son club pour forcer son transfert en direction du PSG, lui qui a déjà rendu public ce choix dans une interview accordé à Sky Germany mardi dans laquelle il réclamait publiquement son départ.



PSG : Francfort réagit à la grève de Kolo Muani

Via un communiqué sur son site officiel, l'Eintracht Francfort a réagi à cette prise de position radicale de la part de Kolo Muani pour forcer son départ au PSG : « Nous avons appris à connaître Randal différemment et nous connaissons son véritable caractère. Actuellement, beaucoup de choses lui tombent dessus et il en résulte cette réaction qui n'est pas la bonne, ce que nous lui avons clairement expliqué, ainsi qu'à son entourage. Nous jouerons le match contre Levski Sofia sans lui. Pour nous, il est clair que ce comportement n'a aucune influence sur les activités de transfert. L'important, c'est d'abord le match contre Sofia. C'est une priorité absolue et une grande importance pour le club. Notre équipe est de grande qualité et elle est entièrement concentrée sur le match de demain », a indiqué le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche.



Le PSG veut utiliser Ekitike pour l’opération Kolo Muani

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le PSG compte toujours utiliser Hugo Ekitike pour financer une partie de l'arrivée de Randal Kolo Muani, et pour se faire, le club de la capitale tenterait de lui trouver un point de chute en Premier League.



PSG : Verratti vers le Qatar pour 45M€

Marco Verratti et le PSG, ça sent la fin ! RMC Sport annonce que la direction du club de la capitale a signifié à son numéro 6 qu'il devait se trouver un point de chute au plus vite, et précise d'ailleurs que Verratti se rapproche d'un transfert vers Al-Arabi, au Qatar. Le montant de l'opération avoisinerait les 45M€. L’EQUIPE confirme la tendance et annonce dans ses colonnes du jour et précise au passage que le club saoudien d’Al-Ahli a finalement lâché l’affaire pour Verratti.



OM : Meïté attend le feu vert pour débarquer !