Coup de théâtre, le PSG dégaine une offre de 40M€ sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici vendredi soir, le PSG a bien l'intention de boucler l'arrivée d'au moins deux nouveaux joueurs à savoir Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Concernant le premier cité, la situation est tendue avec l'Eintracht Francfort qui campe sur ses positions en réclamant 100M€. En attendant que cela se débloque, le PSG est donc passé à l'action pour le second en dégainant une offre de 40M€.

La fin de mercato du PSG s'annonce brûlante. Et pour cause, d'ici vendredi soir, le club parisien espère bien réussir à boucler l'arrivée de deux nouveaux attaquants à savoir Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Concernant l'attaquant de l'Eintracht Francfort, la situation se tend puisque le joueur est parti au clash, affichant clairement sa volonté de signer au PSG. « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi », confiait Kolo Muani à Sky Allemagne . L'attaquant de l'équipe de France serait même à Paris dans l'attente que son transfert se débloque.

EXCLU @le10sport : Le PSG vient de transmettre une 4e offre pour Barcola !▶️ Après avoir proposé 25, 30 puis 35 M€, Paris monte à 40 M€▶️ Pour la première fois, l'OL donne son prix : 60 M€ !▶️ RDV Mendes/Textor ce dimanche...https://t.co/fRkiN3Konz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 26, 2023

Bloqué pour Kolo Muani, le PSG lâché 40M€ pour Barcola

Pendant ce temps-là, le PSG accélère sur son autre dossier brûlant du moment : Bradley Barcola. Selon les informations du Parisien , le club de la capitale aurait même dégainé une offre de 40M€, sans y inclure de joueurs comme ce fut évoqué ces derniers jours. D'ailleurs, comme révélé par le10sport.com, on se dirige clairement vers un deal financier pour Barcola puisque Hugo Ekitike, qui aurait pu intégrer l'opération, se dirige vers l'étranger. Reste désormais à savoir comme réagira l'OL après avoir déjà repoussé trois offres.

«C’est entre les mains de Lyon»