Kolo Muani a signé, son départ du PSG imminent ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Poussé vers la sortie au PSG, Randal Kolo Muani ne rentre plus dans les plans de jeu de Luis Enrique. L'attaquant français, décevant depuis le début de la saison, est sur le point de faire ses valises direction la Juventus. Mais le club de la capitale est encore bloqué en raison du quota de joueurs prêtés à l'étranger déjà dépassé. L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort attend simplement que tout soit en règle pour partir, ayant déjà tout signé avec la Vieille Dame.

Loin de convaincre ses dirigeants avec ses performances sur le terrain, Randal Kolo Muani est sur le point de quitter le PSG un an et demi après son arrivée qui a coûté 90M€ au club. L'attaquant français a en fait déjà signé son contrat avec la Juventus mais un point de règlement bloque le PSG. En effet, six joueurs sont déjà prêtés à l'étranger donc il faut faire de la place pour que Kolo Muani puisse partir puisque son transfert sera un prêt.

Un transfert surprise en préparation ? Le PSG prépare son attaque avec des ambitions à la Haaland ! ⚽️

➡️ https://t.co/9KmcsuplOk pic.twitter.com/w1E7Jld2fb — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 20, 2025

Kolo Muani va rejoindre la Juve

A 26 ans, Randal Kolo Muani s'apprête à connaître un nouveau départ en club en essayant de retrouver de la confiance à la Juventus. Le joueur formé au FC Nantes, qui a tout réglé de son côté avec les Italiens, attend désormais simplement le feu vert du PSG pour que cela soit rendu officiel comme le révèle la Gazzetta dello Sport. Le club italien s'attendait à ce que l'affaire soit réglée assez rapidement pour accueillir sa nouvelle recrue. Le média italien précise que le PSG a demandé quelques jours pour finaliser l'opération. La piste principale semble être celle de Cher Ndour, qui pourrait être rapatrié et finalement vendu.

La Juventus attend Kolo Muani

Frustrée en apprenant que le PSG s'est rendu compte tardivement de ses problèmes de joueurs en prêt, l'équipe italienne voudrait bien que les choses prennent une issue positive assez rapidement puisque Thiago Motta, entraîneur du club, aimerait pouvoir accueillir Randal Kolo Muani dans son effectif en vue du choc face au Napoli le week-end prochain.