Incroyable, le successeur de Benzema trouvé au PSG

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le nom de Kylian Mbappé est très souvent cité du côté du Real Madrid. Cet été le Français ne devrait pas rejoindre la Casa Blanca. Mais l'été prochain il y a de grandes chances pour que le club espagnol revienne à la charge pour l'attaquant. Il prendrait alors la place de Karim Benzema, qui pourrait quitter le Real en 2024 à la fin de son contrat.

Cet été, il y a de grandes chances que l'attaque du PSG se retrouve dépeuplée. En effet, deux membres de la MNM pourraient quitter la capitale. Il s'agit de Lionel Messi et Neymar. Pour l'Argentin, son contrat arrive à échéance à la fin de la saison. Il ne devrait pas prolonger à Paris et il devrait soit revenir au FC Barcelone, soit aller à Al-Hilal. Pour Neymar, c'est plus compliqué. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Brésilien se sent bien dans la capitale et son contrat court jusqu'en 2027. Il sera donc plus difficile de s'en débarrasser pour Luis Campos. Mais l'ancien crack de Santos pourrait finalement se décider à quitter la France à cause de la haine de certains supporters à son encontre.

Kylian Mbappé seul survivant de la MNM

Il faudra donc que le conseiller football du PSG trouve de nouveaux coéquipiers offensifs pour Kylian Mbappé. La piste Bernardo Silva est très chaude, et Marco Asensio est aussi cité dans le viseur du club de la capitale. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Portugais de Manchester City est justement très apprécié de Luis Campos et Kylian Mbappé, qui l'attendent à Paris. Pour l'Espagnol, il sera libre de tout contrat. Mais il faudra tout de même lui offrir une belle prime à la signature.

PSG : C'est terminé pour Lionel Messi https://t.co/2nIS3Nrzai pic.twitter.com/O9WtA94qca — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Mbappé remplaçant idéal de Benzema en 2024