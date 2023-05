PSG : L'incroyable promesse faite à Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est pas officiel, mais la décision aurait été actée en interne. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi a refusé la prolongation proposée par ses supérieurs. Le joueur de 35 ans espérerait s'engager avec le FC Barcelone, qui voudrait lui confier le brassard de capitaine la saison prochaine. Encore faut-il que le club parvienne à trouver un moyen de financer l'opération.

Lionel Messi va disputer ses derniers matches avec le PSG, avant de larguer les voiles et débuter ce qui sera probablement le dernier défi de sa carrière. A 35 ans, l'international argentin ne voit plus son avenir s'écrire à Paris et rêverait, en secret, de rejoindre le FC Barcelone, son équipe de cœur.

Le Barça tente de trouver une solution

Problème, la marge de manœuvre du FC Barcelone n'est pas immense. Le club catalan est épié par la Liga, qui refuse, pour l'instant, de valide le plan de faisabilité, qui pourrait permettre de rapatrier Messi. La formation doit encore apporter des garanties financières et alléger la masse salariale.

Le Barça veut lui confier le brassard