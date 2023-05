PSG : Le remplaçant de Messi, c’est lui !

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison, Lionel Messi ne devrait pas prolonger et donc quitter le PSG lors du mercato. La Pulga n'est évidemment pas un joueur comme les autres et il sera dur de le remplacer. Luis Campos a pris les choses en mains et il tient le profil idéal.

Auteur d'une première partie de saison étincelante qui s'est achevée par la victoire en Coupe du monde, Leo Messi connait une seconde partie d'exercice bien plus délicate. L'attaquant du PSG semble démotivé et son attitude est vivement critiquée. Déçu de l'accueil qui lui est réservé au Parc des Princes ces derniers temps, le septuple Ballon d'Or devrait claquer la porte en fin de saison. Le FC Barcelone rêve de le faire revenir mais Al-Hilal et l'Inter Miami n'ont pas dit leur dernier mot. Qu'importe où il rebondira, ce ne sot plus les affaires du PSG. Le club de la capitale doit lui trouver un remplaçant et il a déjà été identifié.

EXCLU @le10sport : Le PSG passe à l’offensive pour Bernardo Silva !🔥 https://t.co/xsUv6mMuqp 🔥 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 7, 2023

Le PSG à fond sur Bernardo Silva

Encore brillant avec Manchester City cette saison, Bernardo Silva est dans les petits papiers du PSG. Selon nos informations, le club de la capitale se tient prêt à passer à l'action pour dégainer une offre. Le Portugais n'est pas contre l'idée d'un départ de City et voit d'un bon oeil une association avec Kylian Mbappé. L'élu pour remplacer Leo Messi, c'est bien lui ! Pourtant, ce transfert ne fait pas l'unanimité.

«Pour lui, non, ce n’est pas une bonne idée»