PSG : Le Real Madrid prépare un sale coup à Mbappé et Benzema

Amadou Diawara

Pour combler ses lacunes offensives, le Real Madrid voudrait recruter un nouvel avant-centre lors du prochain mercato estival. A en croire la presse espagnole, Carlo Ancelotti aurait pour priorité de boucler le transfert d'Harry Kane. Une nouvelle qui ne devrait pas plaire à Kylian Mbappé et à Karim Benzema.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est en quête d'un nouvel avant-centre de classe mondiale pour combler Kylian Mbappé. Conscient que son numéro 7 préfère évoluer sur un côté, le club de la capitale aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, dont celui d'Harry Kane. Toutefois, le Real Madrid serait également sur les rangs du buteur de Tottenham.

Le PSG souhaite offrir Kane à Mbappé

En manque de profondeur sur le plan offensif, le Real Madrid compterait recruter un nouveau numéro 9 lors du prochain mercato estival. Et à en croire AS , Carlo Ancelotti privilégierait la piste menant à Harry Kane, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024.

Ancelotti veut mettre Kane dans les pattes de Benzema