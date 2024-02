Incroyable, il refuse trois transferts avec le PSG

Thibault Morlain

Cet hiver, ça a bougé au PSG dans les deux sans. Au rayon des départs, on a notamment assisté aux prêts de Cher Ndour, Gabriel Moscardo, Noha Lemina et Hugo Ekitike. Mais voilà que la liste aurait pu être encore plus longue. Problème, du côté de Besiktas, on n'était pas très intéressé par les joueurs du PSG...

Lors du dernier mercato hivernal, certains joueurs du PSG n'avaient visiblement pas la cote à l'étranger. Alors que le club de la capitale a tenté de se débarrasser de certains éléments du groupe de Luis Enrique, on s'est visiblement heurté à un refus sec du côté d'Istanbul.

« Le PSG nous a proposé 3 jeunes joueurs »

Cet hiver, le PSG voulait faire affaire avec Besiktas. C'était sans compter sur Fernando Santos, l'entraîneur du club stambouliote. « Le PSG nous a proposé 3 jeunes joueus, dont deux jeunes attaquants. Dans les 3 cas, notre entraîneur a refusé le transfert », a révélé le président Hasan Arat pour Fanatik .

« Le transfert a donc été annulé »