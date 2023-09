Il signe au PSG, cette star a plombé ses plans

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Arnau Tenas serait déjà poussé vers la sortie par sa direction. Alors que Keylor Navas est finalement resté à Paris, Luis Campos aimerait voir le portier espagnol migrer vers le Qatar - qui peut encore recruter - sous la forme d'un prêt.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature d'Arnau Tenas, qui est arrivé librement et gratuitement en provenance du FC Barcelone. Selon les informations d' Ok Diario , Luis Enrique a réclamé la signature du portier espagnol pour son jeu au pied. Toutefois, Arnau Tenas pourrait ne pas faire long feu au PSG.

Un clash est révélé au PSG https://t.co/TEqlge7hPL pic.twitter.com/QFwnoLWJeW — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

L'avenir de Tenas relancé par Navas ?

D'après Ok Diario , Arnau Tenas a signé au PSG dans le but de devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma, et avec l'espoir de le concurrencer pour le rôle de titulaire. Mais alors que Keylor Navas est finalement resté à Paris cet été, le plan du gardien de 22 ans tombe à l'eau.

Tenas prêté au Qatar à cause de Navas ?