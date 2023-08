Il se lâche sur le transfert historique du RC Lens

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait le Stade Rennais dimanche soir à Bollaert, le RC Lens en a profité pour officialiser la signature de sa dernière recrue, Elye Wahi. Ce dernier s’est engagé jusqu’en juin 2028 en provenance de Montpellier, dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€. Pour Laurent Nicollin, l’attaquant âgé de 20 ans a fait le bon choix en rejoignant les Sang et Or.

Si le RC Lens a été tenu en échec par le Stade Rennais dimanche soir (1-1), en clôture de la deuxième journée de Ligue 1, les supporters lensois ont tout de même eu droit à une belle surprise. Avant le coup d’envoi de la rencontre, les Sang et Or ont officialisé l’arrivée d’Elye Wahi, qui s’est engagé jusqu’en juin 2028. Un transfert record pour le RC Lens, puisqu’il est le plus cher de son histoire.

« Je pense que ça va être assez magique »

À Lens, Elye Wahi aura la lourde tâche de succéder à Loïs Openda, parti au RB Leipzig et auteur de 21 buts en championnat. Un défi qui ne lui fait pas peur, lui qui a inscrit 19 buts la saison passée sous les couleurs de Montpellier. Invité de l'émission L’Equipe de Greg , Laurent Nicollin s’est exprimé sur le départ d’Elye Wahi au RC Lens. Le président montpelliérain estime que l’attaquant de 20 ans a fait le bon choix, et les Sang et Or également.

« J'espère qu'il va marquer beaucoup de buts avec Lens »