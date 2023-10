Il quitte l’ASSE et déballe tout sur son transfert

Thibault Morlain

Formé à l’ASSE, Mahdi Camara avait fait ses valises l’été dernier. Prêté puis transféré définitivement, le milieu de terrain se trouve désormais du côté de Brest. Une nouvelle étape dans la carrière de l’ancien joueur des Verts. Camara ne se sera donc pas éternisé en Ligue 2 suite à la relégation de l’ASSE. Un départ sur lequel est d’ailleurs revenu le principal intéressé.

Au terme de la saison 2021-2022, l’ASSE a connu une véritable désillusion. En effet, les Verts n’ont pas réussi à empêcher la catastrophe et cette relégation en Ligue 2. Forcément, cela a eu de nombreuses et grosses répercussions à commencer par les départs de plusieurs joueurs. Formé à l’ASSE, Mahdi Camara a notamment fait ses valises. Le milieu de terrain a alors rejoint Brest, d’abord dans le cadre d’un prêt qui s’est depuis transformé en transfert définitif.

« Ce n'était pas une obligation pour moi de partir »

A l’occasion d’un entretien accordé à Poteaux Carrés , Mahdi Camara s’est lâché concernant son départ de l’ASSE. Aujourd’hui à Brest, il a alors confié : « C’était ma volonté de quitter mon club formateur ? C'est compliqué car Sainté c'est mon club de coeur. J'y ai passé tellement d'années. Après, j'ai eu cette opportunité avec Brest et j'y suis allé mais ce n'était pas une décision facile à prendre. Je tenais vraiment à Sainté mais je me suis dit que pour ma carrière, c'était sûrement la meilleure solution. Jouer en L2 avec Sainté, c'était envisageable pour moi. Mais il y a eu l'offre brestoise. Le discours des dirigeants m'a plu, notamment le directeur sportif Greg Lorenzi. Mais ce n'était pas une obligation pour moi de partir » .

« Batlles m’a laissé le choix »