Il confirme, l’OM écœure un grand club sur le mercato

Après le départ de Jean-Louis Gasset, l’OM a mis du temps à trouver un nouvel entraîneur avant de finalement réussir à attirer Roberto De Zerbi. Un très joli coup, d’autant plus que Medhi Benatia révèle que Manchester United était également intéressé par la signature du technicien italien.

«Il y avait Manchester sur lui, je le savais»

« J'avais déjà le contact avec Roberto. On était régulièrement en discussion. Ça a toujours été un entraîneur que j'adore. Il y avait Manchester sur lui, je le savais. Il a aimé la façon dont on l'a abordé avec Pablo, le respect qu'on lui a montré. On lui a montré à quel point c'était important qu'on reparte avec lui. On a sauté sur l'occasion, même si au départ, je n'y croyais pas trop », révèle le dirigeant de l’OM au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Il connaissait déjà Pablo, ça a été facile»

« J'étais rentré à Dubaï avec la famille. Je lui ai dit: ‘j'ai un avion à 23h30, demain je suis à Milan je peux te voir'. Il me dit: 'Medhi, rien que ce que tu me proposes c'est énorme'. Il connaissait déjà Pablo, ça a été facile. Dès qu'on lui a parlé de Marseille, le mec était à l'écoute. Il avait besoin de cette passion. L'année dernière, on avait joué contre lui. Le stade, il connaissait. L'objectif est de donner à cette équipe 40% du caractère du coach, de sa personnalité. Si on a ça, on ira peut-être pas titiller Paris, mais on sera dans l'objectif, qui est d'entrer en Ligue des champions », ajoute Medhi Benatia.