Il annonce son départ de l’ASSE en direct !

Prêté au Maccabi Tel-Aviv l'été dernier, Yvann Maçon n'a pas pu rester en Israël après les attaques du Hamas du 7 octobre dernier. Par conséquent, le joueur qui est sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2025 annonce son intention de trouver un nouveau club dès le mois de janvier. Son retour à Saint-Etienne ne devrait être que de courte durée.

Durant le précédent mercato estival, Yvann Maçon a été poussé au départ par l'ASSE. Le latéral droit a ainsi été invité à partir a été prêté au Maccabi Tel-Aviv où il disputait la Coupe d'Europe. Cependant, alors que son prêt comporte une option d'achat, il raconte que tout s'est brutalement arrêté.

«Je ne vais pas rester là-bas»

« On gagnait tous nos matchs jusqu'à ce que la guerre arrive et stop tout… Aujourd'hui, je suis ici (NDLR en Guadeloupe). Nous avons été expatriés les étrangers à cause du climat d'insécurité qui règne depuis la guerre, donc je pense que je ne vais pas rester là-bas », révèle-t-il au micro du Club , émission diffusée sur la chaîne guadeloupéenne La 1ère .

«Mon objectif, c'est de retrouver une équipe en Ligue 1 ou en Europe»