Mercato : L’OM le recale, le Real Madrid va en profiter ?

Cité dans le viseur de l’OM avant la nomination d’Igor Tudor l’année dernière, Roberto De Zerbi n’avait finalement pas été choisi par Pablo Longoria, s’engageant quelques semaines plus tard du côté de Brighton. Un choix payant pour le technicien italien, en grande réussite dans Sussex de l'Est, au point de susciter l’intérêt… du Real Madrid.

Le Real Madrid explore toutes les possibilités pour le poste d’entraîneur. Actuellement dans sa dernière année de contrat, Carlo Ancelotti n’est pas certain de rester à son poste, sa continuité dépendant des résultats du club cette saison. En cas de départ, plusieurs pistes sont étudiées, dont celles menant à Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) et Zinedine Zidane (libre). Et d’après Sport , un autre entraîneur a la cote dans la capitale espagnole.



Ciblé par l’OM, De Zerbi désormais dans le viseur du Real Madrid

Roberto De Zerbi serait en effet dans les petits papiers du Real Madrid à en croire le quotidien catalan, l’Italien disposant d’une très belle cote grâce à son parcours en Angleterre. « Brighton est passé maître dans l'art de passer le ballon quand les hommes sont libres et dans l'idée de bouger au bon moment , s’enflammait son modèle Pep Guardiola en mai dernier. C'est la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe ». Sport assure que des contacts auraient déjà été entrepris par le Real Madrid, Florentino Pérez étant particulièrement sous le charme de Roberto De Zerbi, qui disposerait à ses yeux des qualités requises pour prendre en charge et faire progresser une équipe de jeunes talents, comprenant Endrick (qui rejoindra le club à sa majorité), Arda Güler (18 ans), Jude Bellingham (20 ans), Vinicius Jr (23 ans), Rodrygo (22 ans), Eduardo Camavinga (21 ans), Aurélien Tchouameni (23 ans), Fede Valverde (25 ans) ou encore Éder Militao (25 ans).

