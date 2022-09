Foot - Mercato

Tuchel, Icardi, Zidane… Toutes les infos mercato du 7 septembre

Publié le 7 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Chelsea limoge Thomas Tuchel...

À la surprise générale, Chelsea a officialisé ce mercredi matin le limogeage de Thomas Tuchel suite à la défaite des Blues mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1-0). Pour rappel, l'entraîneur allemand avait été nommé en janvier 2021, juste après son départ du PSG.



Zidane ou Pochettino pour le remplacer à Chelsea ?

Dans la foulée de l'annonce du départ de Thomas Tuchel, The Telegraph annonce que Chelsea serait sur les traces d'un autre ex-entraîneur du PSG : Mauricio Pochettino. Par ailleurs, selon le média anglais, Zinedine Zidane serait une autre piste sérieuse à l'étude pour la direction des Blues , qui va prépare donc du lourd pour la succession de Tuchel.



PSG : Icardi à Galatasaray, ça brûle

Ce n'est plus un secret pour personne, Mauro Icardi s'apprête à quitter le PSG sous la forme d'un prêt pour rejoindre Galatasaray, alors que le mercato est toujours ouvert en Turquie. Son épouse et agent, Wanda Nara, a confirmé cette tendance dans l’émission LAM sur la chaine America TV : « J’ai énormément envie de vivre en Turquie. Nous verrons si cela se fait. C’est un pays que j’aime. J’ai été 6 ou 7 fois en vacances en Turquie, seule avec mes enfants. C’est une destination que j’aime ». Par ailleurs, le buteur argentin du PSG a diffusé un cliché qui laisse peu de place au doute en story Instagram .



OM : Dieng de retour jeudi dans le groupe