Viré par le PSG, Pochettino proche d’un gros club étranger ?

Publié le 7 septembre 2022 à 11h45 par Axel Cornic

Au lendemain d’une défaite surprenante face au Dinamo Zagreb lors de la 1ere journée de Ligue des Champions (1-0), Chelsea a annoncé le départ de son entraineur Thomas Tuchel. Plusieurs noms fusent déjà pour le remplacer et quoi de mieux qu’un ancien du PSG pour succéder à un autre, puisque les Blues suivraient vraisemblablement Mauricio Pochettino, libre depuis le début du mois de juillet dernier.

Si le début de saison de Chelsea est compliqué, peu de gens s’y attendaient. Arrivé en 2021 après avoir été écarté par le PSG, Thomas Tuchel a été licencié ce mercredi par le club londonien, qui est sixième de Premier League et a essuyé une défaite inattendue sur le terrain du Dinamo Zagreb, en Ligue des Champions.

« Chelsea tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son staff pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club »

« Au nom de tout le monde, Chelsea tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son staff pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club » peut-on lire dans le communiqué du club londonien. « Alors que cela fait 100 jours que le nouveau groupe de propriétaires a repris le club et qu'il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires pensent que c'est le bon moment pour faire cette transition ».

Pochettino, l’un des premiers noms annoncés en Angleterre