Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Tuchel viré par Chelsea, Cristiano Ronaldo à l'origine ?

Publié le 7 septembre 2022 à 21h30 par Jules Kutos-Bertin

Sur le départ de Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo a été annoncé un peu partout, notamment à Chelsea. Finalement, Thomas Tuchel a renoncé à la venue du Portugais, une décision qui n’aurait pas plu à Todd Boehly, le propriétaire des Blues, et qui aurait refroidi les relations avec le coach allemand, viré ce mercredi.

Durant tout l’été, l’avenir de Cristiano Ronaldo a fait parler. Désireux de quitter Manchester United après une saison compliquée, le Portugais a été proposé un peu partout en Europe. Mais pour chaque club, le résultat a été le même. Résultat, Cristiano Ronaldo n’a eu d’autre choix que de rester à Manchester United, une décision par défaut… surtout qu’il continue de s’asseoir sur le banc de touche.

Cristiano Ronaldo était proche de Chelsea

Parmi les clubs dont il a été proche, on retrouve Chelsea. A la recherche d’un attaquant pendant tout le mercato jusqu’à l’arrivée tardive de Pierre-Emerick Aubameyang, les Blues ont longtemps été associés à l’international portugais. Finalement, Cristiano Ronaldo n’est pas venu à Chelsea, simplement parce que Thomas Tuchel n’en voulait pas. Et visiblement, cette décision ne faisait pas l’unanimité en interne…

« Il va détruire l’état d’esprit dans mon vestiaire »

A en croire les informations de Bild Sport , Thomas Tuchel, viré ce mercredi, devrait son départ à ses relations froides avec Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea. Et la non-venue de Cristiano Ronaldo serait à l’origine de ce lien rompu avec Tuchel. Tenté par Cristiano Ronaldo, Todd Boehly s’est heurté au non catégorique du technicien allemand. « Il va détruire l’état d’esprit dans mon vestiaire », aurait lâché Thomas Tuchel. Ce qui n’a pas vraiment plu au nouveau patron de Chelsea qui, en plus des mauvais résultats, a pu se servir de cet argument pour tourner la page.

TRUE✅ Todd Boehly fired Thomas Tuchel with the words: „We want to make a new start“. Tuchel was totaly surpised and shocked @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) September 7, 2022

Todd Boehly voulait prendre « un nouveau départ »