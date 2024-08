Hernandez, Leao… Il annonce du lourd pour le mercato de l’ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato de l’ASSE ne semble pas faire l’unanimité, notamment parce que ce sont essentiellement des jeunes joueurs qui ont signé, Ivan Gazidis monte au créneau et prend exemple sur le recrutement qu’il avait effectué lorsqu’il est arrivé à l’AC Milan.

Pour le moment, l'ASSE a recruté Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Igor Miladinovic pour son retour en Ligue 1. Un mercato pointé du doigt à cause du manque d'expérience de certains joueurs, mais Ivan Gazidis, président des Verts, rappelle que lorsqu'il était directeur général de l'AC Milan, il avait recruté des joueurs également inexpérimentés et méconnus, à l'image de Theo Hernandez, Ismaël Bennacer ou encore Rafael Leao.

Gazidis promet du lourd sur le mercato

« Vous oubliez Yunis Abdelhamid non ? (sourire) Mais je comprends les interrogations et je suis habitué au scepticisme. Lorsque je suis arrivé à Milan il y a six ans, tout le monde m'a dit qu'on ne pouvait pas gagner avec de jeunes joueurs parce que le maillot est lourd à porter », assure le dirigeant stéphanois dans les colonnes de L’EQUIPE avant de poursuivre.

«On a fait venir Theo Hernandez, Ismaël Bennacer et Rafael Leao, que personne ne connaissait à Milan»

« On a fait venir Theo Hernandez, Ismaël Bennacer et Rafael Leao, que personne ne connaissait à Milan. J'ai confiance dans le travail que nous faisons, dans les joueurs que nous identifions. Et le projet ne se limite pas à cette saison, vous l'avez compris », ajoute Ivan Gazidis.