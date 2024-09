Haaland : Une folie préparée par le PSG ?

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG, que le club de la capitale a essayé de combler cet été. Mais finalement, personne n’a été recruté en attaque. Les choses pourraient toutefois changer en 2025. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur un certain Erling Haaland, même si Pep Guardiola n’est pas vendeur.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’ère Kylian Mbappé au PSG. En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid, et a laissé un grand vide derrière lui chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants parisiens ont alors cherché à le combler dès cet été, mais n’ont finalement recruté personne en attaque.

Le PSG cherche encore le successeur de Mbappé

Les choses pourraient toutefois changer en 2025. Le PSG travaillerait déjà sur quelques dossiers, et souhaiteraient notamment offrir une nouvelle solution à Luis Enrique dans le secteur offensif. Et dans cette optique, le pensionnaire de la Ligue 1 préparerait une véritable folie avec un certain Erling Haaland.

Haaland bloqué par Manchester City ?

Comme le rapporte TeamTALK, le buteur de Manchester City serait dans le viseur du PSG. Le Norvégien plairait à la direction parisienne, surtout pour succéder à Kylian Mbappé. Pep Guardiola ne serait toutefois pas vendeur. Le technicien espagnol voudrait conserver Erling Haaland chez les Cityzens, et éventuellement prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en juin 2027. À suivre...