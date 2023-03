Grosse mise au point pour l'avenir de ce joueur de l'OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a obtenu le prêt de Nuno Tavares en provenance d'Arsenal. Le Portugais est ainsi arrivé sur la Canebière, le tout sans option d'achat. Alors que le latéral gauche est donc censé retrouver les Gunners à l'issue de la saison, tout semble être possible pour l'avenir de Tavares.

Après William Saliba et Matteo Guendouzi, c'est Nuno Tavares qui a fait le chemin entre Arsenal et l'OM. Le latéral portugais a été prêté, sans option d'achat, au club phocéen. Auteur d'une saison intéressante jusqu'à présent, la question de l'avenir de Tavares se pose. Et pour Caught Offside , le journaliste Jonathan Johnson s'est confié sur le dossier.

Un an de plus pour Tavares à l'OM ?

« Actuellement, l'OM est en course pour une qualification européenne et joue un bon football. Il pourrait donc y avoir une possibilité pour prolonger le prêt d'une saison », a commencé à expliqué Jonathan Johnson à propos de Nuno Tavares.

Arsenal le garde à l'oeil