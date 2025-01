«Grand transfert» au PSG, l’annonce officiel qui met le feu au mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un transfert que personne n'avait vu venir. En effet, le PSG et le RB Leipzig ont officialisé le transfert définitif de Xavi Simons pour un montant avoisinant les 81M€, bonus compris. Du côté du club allemand, on se réjouit d'ailleurs de cette signature puisqu'au sein de la direction de Leipzig, on n'hésite pas à évoquer un «grand transfert».

Ce jeudi matin, les révélations de la presse allemande ont fait parler. Et pour cause, BILD et Sky Allemagne ont révélé l'existence d'un accord entre le PSG et le RB Leipzig pour le transfert définitif de Xavi Simons. L'accord porte sur un transfert de 50M€ auxquels s'ajouteront 31M€ de bonus ainsi qu'un pourcentage à la revente. Une signature déjà officialisée. « Le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club allemand du RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif », a ainsi écrit le PSG dans son communiqué officiel.

RB Leipzig verpflichtet #Xavi 🤝



Der 21-jährige Offensivspieler absolvierte als Leihspieler bereits 60 Pflichtspiele für die Roten Bullen.



Jetzt hat sich #RBL mit @PSG_inside über einen festen Transfer von @xavisimons geeinigt. — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 30, 2025

Leipzig s'enflamme pour «un grand transfert»

Marcel Schäfer, membre du conseil d'administration de Leipzig, s'est d'ailleurs enflammé pour ce transfert : « Nous travaillons depuis longtemps pour concrétiser ce transfert, qui est un grand transfert tant sur le plan sportif que financier. Ces derniers jours, une porte s’est ouverte et nous avons pu saisir cette opportunité. L’accord est conforme à nos directives budgétaires et de transfert. Nous sommes heureux d’avoir la certitude que Xavi est désormais notre joueur. Nous avons désormais tous les atouts en main. Xavi a fait des progrès considérables dans notre club et a montré que le RB Leipzig était le bon endroit pour les jeunes footballeurs talentueux. Notre objectif commun est désormais d’atteindre nos objectifs pour la deuxième moitié de la saison ».

Le dossier qui a débloqué le prêt de Skriniar

Un transfert qui devrait mettre le feu au mercato puisque d'une part, avec l'argent récupéré, le PSG pourrait poursuivre son recrutement après le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, mais surtout, cela a permis de débloquer le prêt de Milan Skriniar à Fenerbahçe. Et pour cause, le club de la capitale avait atteint le quota de joueurs prêtés à l'étranger. Mais Xavi Simons a libéré une place. Et le Slovaque a rejoint le club turc.