Galtier - PSG : Vers un incroyable coup de tonnerre ?

Thomas Bourseau

Christophe Galtier devrait prendre la porte au PSG cet té à en croire L’Équipe et RMC Sport. Néanmoins, le10sport.com vous a affirmé le contraire et il semble que le départ de Galtier ne soit pas encore entériné au PSG selon Prime Video Sport.

Entre Christophe Galtier et le PSG, il semblerait que tout soit terminé. C’est en effet ce que L’Équipe et RMC Sport ont communiqué comme information vendredi soir en affirmant que l’Émir du Qatar aurait tranché pour un licenciement du natif de Marseille. Néanmoins, le10sport.com n’a cessé de vous affirmer le contraire ces dernières semaines. Selon nos informations exclusives divulguées vendredi, Christophe Galtier restera l’entraîneur du PSG la saison prochaine pour sa dernière année de contrat s’il montrait suffisamment de motivation pour cela.

«Galtier ? Au club, on nous annonce que rien n’est officiel»

Et malgré la tendance qui penche sur un départ depuis quelques heures pour Christophe Galtier, rien n’est fait encore du côté du PSG comme cela a été spécifié par Felix Roy. En direct du Parc des princes, le journaliste de Prime Video Sport a confié que le départ de Galtier n’est pas officiel, bien au contraire. « L’officialisation du départ de Christophe Galtier ? Tout le monde en parle pour être honnête. Au club, on nous annonce que rien n’est officiel, certes l’Émir du Qatar est ici à Paris, très probablement au stade ce soir, mais de réunion évoquée ici et là, le club assure qu’il n’y en a pas eu ».

PSG : Galtier snobé, un entraîneur de Ligue 1 hallucine https://t.co/sOV8jVbxq2 pic.twitter.com/WsunzOfR3G — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

«Un nom que l’on murmure partout ici au Parc des princes, c’est celui de Luis Enrique»