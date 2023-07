France 98 valide un gros échec du PSG sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces dernières semaines, Marcus Thuram a finalement opté pour un transfert à l’Inter Milan, lui qui était libre après la fin de son contrat du côté du Borussia Mönchengladbach. Laurent Blanc, l’entraîneur de l’OL passé par l’Inter durant sa carrière de joueur, valide totalement ce choix de carrière pour Thuram.

Après plusieurs mois de suspens, le verdict est tombé : Marcus Thuram (25 ans) a officialisé la semaine dernière son arrivée à l’Inter Milan, lui qui était libre après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. L’international français a réussi un passage marquant en Allemagne (44 en 134 matchs), et il va désormais tenter de franchir un cap avec le maillot de l’Inter. Pourtant, d’autres écuries comme le PSG lui faisaient également les yeux doux ces derniers mois.

Le PSG prépare un gros transfert, le verdict est tombé https://t.co/BGFRTBYDVj pic.twitter.com/ojyXJTkESV — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Laurent Blanc s’enflamme pour Thuram

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l’ancien entraîneur du PSG Laurent Blanc, passé par l’Inter Milan durant sa carrière de joueur, se félicite que Thuram ait finalement opté pour le club nerazzurro : « En tant qu’ancien de l’Inter, je suis encore plus heureux que Marcus Thuram ait choisi les Nerazzurri. Si vous m’aviez posé la question il y a deux ans quand l’Inter l’a approché, j’aurais répondu différemment. Il avait encore besoin d’acquérir de l’expérience. Il a fait le bon choix en allant en Allemagne où il s’est structuré et a marqué beaucoup de buts. Désormais il peut faire le bonheur de l’Inter, un club de haut niveau capable de jouer la finale de la Ligue des champions. Marcus est un attaquant difficile à marquer à cause de son explosivité et sa puissance physique. Il peut aussi jouer avec un autre attaquant ou comme ailier comme il l’a fait dans le passé. C’est un joueur que tous les entraîneurs aimeraient avoir », lâche le champion du Monde 98.

Quel buteur pour le PSG ?

Marcus Thuram a donc décidé de ne pas donner suite à la proposition du PSG, qui se cherche toujours un gros renfort au poste de buteur en cette période de mercato estival. Les pistes menant à Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen représentent un sérieux coût sur le plan financier, de quoi donner encore plus de regrets par rapport au dossier Thuram. Reste à savoir qui sera finalement l’heureux élu…