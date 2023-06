Fiasco pour l'après-Galtier, le PSG est passé à l'action

Amadou Diawara

Pour remplacer Christophe Galtier, qui sait déjà qu'il sera viré avant la reprise, le PSG a tenté de boucler la signature de Julian Nagelsmann. Alors que la signature de l'Allemand a capoté, le club de la capitale vient de relancer les contacts avec Thiago Motta, qui est déterminé à faire son retour à Paris.

A la fin de la saison 2022-2023, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien a pris cette décision parce que son entraineur est apparu fatigué et marqué par sa première année au sein du club rouge et bleu lors de leur dernière réunion.

Mbappé au PSG jusqu’en 2030, il balance un incroyable scénario https://t.co/T5MzjMPGZs pic.twitter.com/PmurRrVSwf — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Le PSG a recontacté Thiago Motta

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG comptait s'offrir les services de Julian Nagelsmann, remplacé par Thomas Tuchel sur le banc du Bayern mais toujours sous contrat jusqu'au 30 juin 2026. Toutefois, l'affaire aurait capoté.

Thiago Motta est emballé par un retour au PSG