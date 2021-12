Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Rennes chasse une pépite de Ligue 2 (18 ans) !

Publié le 11 décembre 2021 à 9h47 par Alexis Bernard mis à jour le 11 décembre 2021 à 9h48

Libre de tout contrat, la pépite de l’AS Nancy Lorraine est chassée par le Stade Rennais. Mais la concurrence est dantesque.

Tout proche de quitter le nid lorrain l’été dernier, Warren Bondo est finalement resté. Les appels du pied du Milan AC ou de Parme n’ont pas suffi à le faire partir lui dont le contrat s’achève en juin prochain. Un statut de joueur libre qui lui permet de choisir sa prochaine destination. Une affaire en or que le marché des transferts se presse déjà de séduire… Pour rappel, jamais un joueur aussi jeune n'avait signé de contrat professionnel à Nancy (15 ans). Depuis ses débuts très remarqués, le PSG, Manchester United ou encore l'Inter Milan le suivent attentivement.

Milan est toujours chaud

Selon nos informations, le Milan AC est toujours très chaud à l’idée de signer Warren Bondo. Depuis plus d’un an, les Milanais font le forcing et ont bon espoir de le récupérer. En Allemagne, c’est le Bayern Munich qui tente de jouer sa carte auprès de l’espoir français. Une concurrence étrangère cinq étoiles qui ne semble toutefois pas faire peur à un club français : le Stade Rennais. D’après nos sources, Rennes tente sa chance dans le dossier Bondo. Reste à savoir ce que le joueur et son entourage choisiront. Poursuivre sa progression en France, lui qui n’a que 18 ans et 11 matchs de Ligue 2 dans les chaussettes cette saison. Ou rejoindre une grande écurie européenne dès maintenant.