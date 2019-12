Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nampalys Mendy pisté en Turquie

Publié le 18 décembre 2019 à 15h18 par Alexis Bernard

En fin de contrat au mois de juin prochain, Nampalys Mendy (Leicester) est un garçon très surveillé. Notamment en Turquie…

Appelé à prendre la relève d’un certain N’Golo Kanté à Leicester, Nampalys Mendy a mis un peu de temps à totalement s’imposer en Premier League. Et avec une saison pleine en 2018-2019 (31 matchs), le milieu de terrain de 27 ans pouvait s’attendre à devenir un joueur cadre de Leicester. Mais le nouvel entraîneur, Brendan Rodgers, ne lui accorde pas sa confiance. A quelques mois de la fin de son contrat, Nampalys Mendy est logiquement un garçon très courtisé. Selon nos informations, la Turquie s’intéresse à lui et plus particulièrement le Fenerbahçe. La perspective de récupérer un tel joueur, libre, dans quelques mois, séduit fortement l’écurie turque. A suivre…