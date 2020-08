Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - Bordeaux : Gasset arrive avec un ancien de l'ASSE

Publié le 10 août 2020 à 10h40 par Alexis Bernard mis à jour le 10 août 2020 à 10h50

Jean-Louis Gasset va signer un contrat de deux ans avec les Girondins de Bordeaux et va construire un staff en reprenant celui de l'ASSE.