Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Campos proche de boucler un gros coup à 30M€ ?

Publié le 10 août 2020 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 10 août 2020 à 9h04

Comme révélé par le10sport.com, Jonathan David doit s’engager très prochainement avec le LOSC, lui qui remplacera donc Victor Osimhen dans l’effectif des Dogues. Et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures…

Jonathan David se rapproche toujours plus du LOSC. L’international canadien de La Gantoise a été identifié comme le successeur parfait à un Victor Osimhen désormais parti vers le Napoli. Comme révélé par le10sport.com le 5 août dernier, le polyvalent milieu offensif de 20 ans est tout proche d’un accord avec le LOSC, et devrait rejoindre les Dogues pour une transaction estimée à 30M€. Et la tendance semble se confirmer dans ce dossier…

Le dossier Jonathan David bouclé ce lundi ?