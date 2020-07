Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Bordeaux : Paulo Sousa attend un gros chèque…

Publié le 17 juillet 2020 à 11h45 par La rédaction

En conflit avec ses dirigeants, Paulo Sousa est sur le départ du côté des Girondins de Bordeaux. Mais le technicien portugais ne fera aucun cadeau.

Drôle de situation à Bordeaux. Depuis 15 jours, le club attend le départ de son entraîneur, Paulo Sousa. RMC a révélé que l’entraîneur portugais avait annoncé à ses joueurs qu’il quittait ses fonctions. Mais depuis, il est toujours en poste et dirige son équipe, comme si de rien n’était. Tout simplement parce qu’il n’envisage pas de démissionner. Pourtant, c’est ce qu’espère les propriétaires du club…

Sousa est déterminé

La démission de Paulo Sousa serait une aubaine pour Bordeaux, en proie à des difficultés financières très importantes. Sans l’apport de King Street (estimé à 30 millions d’euros), le club ne serait pas passé à la DNCG. Il était en effet question d’un possible dépôt de bilan. Mais selon nos sources, Paulo Sousa attend un gros chèque pour pouvoir partir. Avec un salaire approchant les 280 000 euros par mois et encore deux ans de contrat, l’ancien coach de la Fiorentina est déterminé à ne faire aucun cadeau à ses dirigeants. Ces derniers préparent pourtant déjà la suite puisque les pistes Gasset et Garde sont actives. L’attelage Rémi Garde-Joël Bats aurait même pris en épaisseur ces dernières heures.