Énorme polémique, un joueur de l’OM prend position

C’est assurément la polémique de la semaine, voire bien plus. Après sa victoire avec l’Argentine en finale de la Copa America contre la Colombie, Enzo Fernandez a lancé un live Instagram pour fêter le titre. Sur la vidéo, on peut voir l’effectif argentin chanter une chanson raciste qui avait déjà beaucoup fait parler en 2022. Alors que l’affaire prend de plus en plus d’ampleur, Quentin Merlin a pris la parole sur X.

Si Enzo Fernandez a remporté la Copa America avec l’Argentine ce lundi, le milieu de terrain a sûrement perdu bien plus. Se filmant en train d’entonner une chanson ouvertement raciste à destination de l’équipe de France, le joueur de Chelsea a vu une très grande partie de la planète football réagir à cette séquence abjecte. Ce jeudi, c’est Quentin Merlin qui a apporté son soutien à Wesley Fofana, coéquipier d’Enzo Fernandez en club.

Total soutien à @Wesley_Fofana3 et aux victimes de ces comportements et commentaires abjects 🤦🏼‍♂️

Ces actes racistes ne doivent pas rester impunis. https://t.co/4Vf0McDCqj — Merlin Quentin (@MerlinQuentin29) July 17, 2024

Quentin Merlin réclame des sanctions

Dans un message posté sur X, Quentin Merlin a apporté son soutien à Wesley Fofana et a également fustigé la vidéo d’Enzo Fernandez : « Total soutien à Wesley Fofana et aux victimes de ces comportements et commentaires abjects. Ces actes racistes ne doivent pas rester impunis. »

Une chanson entonnée en 2022

C’est en 2022 que cette chanson avait été entendue pour la première fois. Durant la Coupe du Monde au Qatar, on avait pu entendre des supporters argentins prononcer ces paroles sur une chaîne de télé locale, face à un présentateur gêné : « Ils jouent pour la France mais viennent tous d’Angola. C’est bien, ils savent courir, ce sont des trans comme ce putain de Mbappé. Sa mère est nigériane, son père est camerounais, mais sur le passeport : français. » Chelsea a ouvert une enquête interne, qui pourrait déboucher sur des sanctions pour Enzo Fernandez.