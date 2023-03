En plein rêve, il s'enflamme pour son transfert au PSG

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Nuno Mendes est un joueur du PSG. C'est à l'été 2021 que le latéral gauche portugais a posé ses valises dans la capitale française en provenance du Sporting. Depuis, il ne cesse de s'imposer dans l'effectif parisien. Il faut dire que Nuno Mendes est plus heureux que jamais depuis son transfert au PSG.

Le mercato estival 2021 du PSG a été XXL. On se souvient bien évidemment des arrivées de Messi ou Ramos, mais il y a aussi eu celle de Nuno Mendes. Révélé sous le maillot du Sporting Portugal, le latéral gauche a été recruté par le club de la capitale, qui a fini par débourser 45M€ pour se l'offrir.

« J’ai toujours suivi les matchs du Paris Saint-Germain »

Cela fait maintenant deux saisons que Nuno Mendes évolue avec le PSG. Un rêve pour le Portugais. En effet, pour les médias du club de la capitale, le joueur de Christophe Galtier a fait savoir : « J’ai toujours suivi les matchs du Paris Saint-Germain, d’autres clubs français aussi parfois mais surtout le Paris Saint-Germain. C’est un club qui a toujours d’excellents joueurs, qui offre du grand football ».

« N’importe quel joueur rêve d’être ici et mois je le vis »