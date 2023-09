En direct, il prédit une catastrophe à l’OM

Thomas Bourseau

En raison des menaces et des accusations au niveau de la gestion économique du club jugées infondées par Pablo Longoria, le lien entre le président de l’OM et les associations de supporters est coupé. Si les deux parties ne venaient pas à trouver le moyen de communiquer à nouveau, l’Olympique de Marseille pourrait courir à sa perte cette saison pour Daniel Riolo.

En tout début de semaine dernière, ça a chauffé au centre Robert Louis-Dreyfus entre les sept associations de supporters de l’OM et le directoire du club phocéen. Le président Pablo Longoria était sur place et a été invité, avec ses conseillers, à déposer leur démission. Longoria a même été accusé de faire du « copinage » en plaçant ses amis à diverses fonctions de l’Olympique de Marseille tout en prenant de l’argent dans les caisses sur certains transferts.

Dialogue rompu entre les supporters et Longoria, Riolo monte au créneau

De quoi grandement toucher et marquer Pablo Longoria qui a vidé son sac à La Provence lors d’une grande interview de deux heures la semaine dernière. Mais le président de l’OM refuse catégoriquement de se retirer. Le dialogue entre les supporters de l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria est donc rompu, mais il faut que ça cesse selon Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC prédit une saison noire pour l’OM si la situation venait à rester inchangée.

"Si vous avez quelque chose à dire, dites le !!! il y en a marre maintenant il faut régler ce conflit""Ce sont tous les amoureux de l'OM qui sont dans la m... aujourd'hui !"@charles_debono parle avec le coeur ! #OM #TeamOM pic.twitter.com/DF4I8N4soP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2023

«Si l’opposition perdure, le club va couler pour cette année»