Ça chauffe pour Galtier à l’OM, voilà pourquoi !

Et si un natif de Marseille devenait l’entraîneur de l’OM ? Ancien joueur du club et ex-coach adjoint au début des années 2000, Christophe Galtier est depuis devenu champion de France à deux reprises en tant qu’entraîneur principal et pourrait déposer ses valises à l’Olympique de Marseille après la démission de Marcelino la semaine dernière. L’OM est sur le coup !

Jacques Abardonado assure l’intérim depuis la démission de Marcelino et reste sur un match nul à Amsterdam en Ligue Europa face à l’Ajax (3-3) et une déroute au Parc des princes en Ligue 1 contre le PSG (4-0). Ce lundi, la piste menant à Christophe Galtier a pris de l’ampleur. RMC Sport a annoncé que le technicien français figurerait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille afin de prendre les rênes de l’effectif phocéen. L’Équipe confirme la tendance en expliquant d’ailleurs que Christophe Galtier aurait ses entrées à l’OM.

Galtier a conquis le clan des Stéphanois à l’OM ?

En effet, L’Équipe affirme que Christophe Galtier serait l’un des profils étudiés par la direction de l’OM qui se serait déjà entretenu avec son entourage dans l’optique d’en savoir un peu plus sur son état d’esprit actuel lui qui a vécu une saison mouvementée lors de l’exercice précédant… chez le rival historique du PSG ! Intéressé par le projet sportif de l’OM depuis un long moment, Galtier pourrait compter sur le « lobby Vert » présent à l’OM. Le clan des Stéphanois prend une place importante dans l’organigramme de Pablo Longoria avec notamment David Friio qui s’occupe de la section sportive de l’OM, mais aussi Stéphane Tessier, directeur administratif et financier du club phocéen. Passé pendant huit ans à l’ASSE, Christophe Galtier a donc ses entrées à l’OM.

Longoria pas insensible à l’entrain de Galtier pour l’OM ?