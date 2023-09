Verratti, Ekitike, Kolo Muani… Toutes les infos mercato du 1er septembre

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes ce vendredi soir à 23h59, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Verratti vers le Qatar après une histoire improbable ?

L'EQUIPE annonce que Marco Verratti, toujours en instance de départ au PSG, a été victime d'un bien mauvais coup. Un agent se serait fait passer pour son représentant pendant des semaines après de différentes écuries saoudiennes, ce qui aurait considérablement retardé son transfert. Cette situation devrait profiter au club qatari d'Al-Arabi, qui serait proche de rafler la mise avec Verratti.



Le PSG intensifie les discussions pour Ekitike

Poussé vers la sortie par le PSG depuis le début du mercato, Hugo Ekitike attire l’œil sur le marché étranger, et l’Eintracht Francfort reste attiré par son profil dans la perspective d’un possible départ de Randal Kolo Muani. L’EQUIPE annonce que cette piste allemande est la plus chaude pour l’ancien Rémois, et qu’un départ en Premier League (Crystal Palace, West Ham) semble désormais peu probable. Problème : Ekitike réclame le même salaire qu'au PSG, ce que l'Eintracht Francfort ne semble pas disposé à lui offrir pour l'instant.



PSG : Ça se complique pour Kolo Muani ?

Le Parisien fait le point dans ses colonnes du jour sur l’autre feuilleton brûlant du moment au PSG : Randal Kolo Muani. À moins d’une offre conséquente, il semblerait compliqué d’imaginer l’ancien Nantais débarquer dans la capitale d’ici la clôture du mercato.



Le PSG active un plan B après Kolo Muani

Toujours selon les révélations du Parisien , le PSG étudierait une alternative en attaque à la piste Randal Kolo Muani. L’identité du joueur en question n’a pas filtré, mais il s’agirait plutôt d’un jeune profil.



Le PSG enchaine les départs de dernière minute !

Ça bouge également dans le sens des départs au PSG ! Colin Dagba rejoint l’AJ Auxerre en prêt, et L’EQUIPE évoque le sort réservé aux autres indésirables du club de la capitale, à commencer par Juan Bernat qui file en prêt au Benfica Lisbonne. Julian Draxler dispose d’une offre au Qatar mais discute également avec des clubs saoudiens, tandis que de son côté, Edouard Michut pourrait retourner à Sunderland (où il était prêté l’an passé), qui fait le forcing pour le récupérer. Le quotidien sportif ajoute que Timothée Pembélé a également des touches en Angleterre. Et enfin, L'EQUIPE annonce un accord avec le club saoudien d'Al-Ettifaq à hauteur de 8M€ pour Georginio Wijnaldum.

En revanche, Layvin Kurzawa semble parti pour rester au PSG cette saison.



