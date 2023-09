PSG : Le transfert de Verratti plombé par un imposteur ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Marco Verratti serait poussé vers la sortie par sa direction depuis plusieurs semaines. Alors que l'Arabie Saoudite s'intéresse de près au numéro 6 parisien, son transfert aurait été retardé par un imposteur. En effet, un agent se serait fait passer pour le représentant officiel de Marco Verratti.

Après Neymar, qui a signé à Al Hilal, le PSG aimerait se séparer de Marco Verratti lors de ce mercato estival. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, le numéro 6 parisien serait poussé vers la sortie par sa direction. Et, comme Neymar, Marco Verratti susciterait l'intérêt d'Al Hilal en Arabie Saoudite.

Un imposteur se fait passer pour l'agent de Verratti

Toutefois, le transfert de Marco Verratti vers l'Arabie Saoudite serait au point mort depuis plusieurs semaines. Après avoir réalisé un mercato XXL (Neymar, Alexsandar Mitrovic, Yacine Bounou, Malcom, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly et Ruben Neves), la direction d'Al Hilal n'aurait plus les moyens de recruter. En effet, le club saoudien aurait dépensé tout son budget alloué au recrutement estival. Ainsi, il tenterait de convaincre ses investisseurs de débloquer des fonds supplémentaires pour le transfert de Marco Verratti. Ce qui retarderait fortement l'opération. Et pour ne pas arranger les affaires d'Al Hilal et du PSG, un imposteur aurait également freiné ce dossier.

Direction Al Arabi pour Marco Verratti ?