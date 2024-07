Droits TV : Riolo réclame la démission du boss !

La rédaction

C’est un feuilleton qui aura duré de très longues semaines, mais dont l’issue ne devrait sûrement pas satisfaire les fans de football français. Alors qu’une chaîne 100 % Ligue 1 diffusée par Warner Bros Discovery était dans les tuyaux ces derniers jours, c’est finalement DAZN et beIN Sports qui retransmettront le championnat de France à partir de la saison prochaine. Un accord qui ne semble pas plaire à Daniel Riolo.

De longues semaines de négociations ont abouti à un accord qui contente peut-être les présidents des clubs de Ligue 1 et les diffuseurs, mais pas les fans de football. Si un deal entre la LFP et Warner Bros Discovery pour la création d’une chaîne dédiée à la Ligue 1 semblait proche le week-end dernier, ce sont finalement DAZN et beIN Sports qui ont hérité des droits de diffusion. Pour Daniel Riolo, ça ne passe pas.

Les présidents de L1 se sont donc écharpés toute la journée… Textor a attendu la der journée pour parler … finalement on va vers Dazn +Bein… reste à savoir le tarif. Quel bordel, quel amateurisme. Et sinon le boss de la LFP qui a installé ce cirque il démissionne quand ?? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 14, 2024

Daniel Riolo s’en prend directement au président de la LFP

Dans un message posté sur X ce dimanche soir, Daniel Riolo a laissé exploser sa colère après l’annonce du deal entre la LFP, DAZN et beIN Sports. Le journaliste demande même la démission du président de la Ligue, Vincent Labrune : « Les présidents de L1 se sont donc écharpés toute la journée… Textor a attendu la dernière journée pour parler… finalement on va vers DAZN + beIN… reste à savoir le tarif. Quel bordel, quel amateurisme. Et sinon le boss de la LFP qui a installé ce cirque il démissionne quand ?? »

Une offre à près de 50€ pour les fans

Alors que l’hypothèse de voir la première journée de Ligue 1 non-diffusée est désormais écartée, un nouveau problème se dresse pour les fans de football français : le prix de la nouvelle offre de diffusion. D’après RMC Sport, il faudrait débourser la modique somme de 30€ par mois pour s’abonner à DAZN avec un engagement de 12 mois et 40€ sans. Pour ce qui est de beIN Sports, le tarif est de 15€ par mois. Sur les réseaux sociaux, les réactions se font nombreuses.