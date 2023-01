Deschamps, Zidane, Skriniar... Toutes les infos mercato du 7 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Après sa prolongation, Deschamps sort du silence

Dans la foulée de l'annonce de sa prolongation au poste de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026, Didier Deschamps est sorti du silence. « Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président (Noël Le Graët) a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. Je remercie le président pour son soutien permanent et sa confiance maintenue », a-t-il confié lors de l'Assemblée générale de la Fédération.



Deschamps prolonge jusqu'en 2026 !

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais Didier Deschamps sera bien le sélectionneur de l'équipe de France encore plusieurs années. La FFF a officialisé ce samedi matin la nouvelle, mais c'est bien la durée du nouveau contrat qui interpelle puisque Deschamps a signé jusqu'en 2026 ! Par conséquent, il sera a la tête des Bleus pour les deux grandes compétitions majeures à venir, à savoir l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026.



L'OM attend toujours Malinovskyi

Avec le départ de Gerson et la blessure d'Amine Harit, l'OM entend bien se renforcer rapidement pour densifier ce secteur de jeu. Dans cette optique, un nom revient avec insistance ces derniers mois, celui de Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif de l'Atalanta fait l'unanimité à Marseille, au point que le transfert de l'Ukrainien soit une véritable obsession pour Pablo Longoria selon L'EQUIPE .



Skriniar pour remplacer Ramos au PSG ?

Priorité du PSG l'été dernier, Milan Skriniar n'a toujours pas prolongé son contrat à l'Inter Milan et pourrait donc se retrouver libre l'été prochain. Et selon les informations de 90min, le club de la capitale pourrait d'ailleurs en profiter pour revenir à la charge compte tenu du fait que Sergio Ramos ne rassure pas pleinement depuis le début de saison. Et le contrat de l'Espagnol s'achève également en juin prochain...



