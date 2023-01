L'OM prépare deux nouveaux transferts

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’OM se montre convaincant depuis la reprise de la Ligue 1, Pablo Longoria espère obtenir la même réussite sur le mercato. Les priorités ont été fixées par la direction, avec deux recrues attendues avant la fin du mois. Si la venue d’un attaquant était pendant un temps évoquée, les Marseillais privilégient désormais des milieux offensifs.

Comme l’été dernier, l’OM prévoit d’animer le mercato hivernal en ce mois de janvier, et le compte à rebours est lancé. Alors que Pablo Longoria a déjà bouclé plusieurs départs, dont ceux de Luis Suarez, prêté à Almeria, et Gerson, vendu à Flamengo pour 15M€ + bonus comme expliqué par le10sport.com, du renfort offensif est désormais espéré dans la cité phocéenne. D'autant qu'Igor Tudor doit également faire sans Amine Harit, blessé jusqu’à la fin de la saison, obligeant Pablo Longoria à agir, et vite.

L’OM attend deux milieux offensifs, pas d’attaquant

Si des recrues offensives sont visées dans ce mercato hivernal, faut-il encore identifier avec plus de précisions leur profil. La venue d’un avant-centre a notamment été évoquée au sein de l’OM, et plus particulièrement par Jean-Pierre Papin. La Provence révélait il y a peu que le nouveau conseiller de Pablo Longoria avait reconnu en interne que le club manquait d’un 9, un dossier évoqué par Igor Tudor à la reprise de la Ligue 1. « C'est une option et on en a parlé , reconnaissait l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Il faut voir aussi comment le mercato évolue. Ce n'est pas facile de trouver un club qui renonce à un attaquant en janvier. »



Un constat partagé par la direction phocéenne, qui aurait finalement abandonné l’idée de recruter un avant-centre d’après les informations divulguées par RMC jeudi, estimant qu'il serait trop compliqué de trouver la perle rare à un prix abordable. L’Équipe confirme dans ses colonnes du jour que les Marseillais ont exclu l'arrivée d'un attaquant. D’ailleurs, l’entourage de Pablo Longoria a nié les récentes rumeurs envoyant Andy Delort (OGC Nice) à l’OM. La priorité du président phocéen est ailleurs.

Malinovskyi, la priorité hivernale