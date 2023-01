Mercato : Longoria à l'attaque, le prochain transfert de l'OM dévoilé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après les départs de Luis Suarez et Gerson, la priorité du mercato hivernal est toute trouvée pour l’OM, avec l’arrivée de renforts offensifs avant la fin du mois de janvier. Pablo Longoria est donc à la tâche et maintiendrait le contact avec Ruslan Malinovskyi et l’Atalanta, annoncé déjà comme l’une des pistes principales du président phocéen l’été dernier.

Ciblé l’été dernier par Pablo Longoria pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor, Ruslan Malinovskyi n’avait finalement pas déposé ses valises dans la cité phocéenne. Partie remise pour cet hiver ? L’Ukrainien de l’Atalanta, libre en fin de saison, entre en tout cas dans les critères de l’OM, désireux de recruter deux milieux offensifs avant la fin du mois de janvier.

L’OM ne lâche pas Malinovskyi

Si l’Atalanta n’a pas l’intention de faciliter la sortie de Ruslan Malinovskyi malgré sa situation contractuelle, l’OM reste à l’affût. Selon RMC , Pablo Longoria maintient les contacts avec le joueur de 29 ans et son club de l’Atalanta Bergame dans l’espoir de parvenir à un accord.

