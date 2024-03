Départ de Mbappé : La presse italienne annonce une star au PSG !

Axel Cornic

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour se lancer un nouveau défi, qui pourrait le mener vers le Real Madrid. Les dirigeants parisiens pensent ainsi à l’avenir sans leur plus grande star et à en croire les indiscrétions de la presse italienne son successeur pourrait bien être Victor Osimhen.

Rien n’est encore officiel pour Kylian Mbappé, mais plus le temps passe et plus son départ semble approcher à grands pas. Ainsi, tout le monde se demande sur qui va miser le PSG pour oublier la star française et tout porte à croire que la solution pourrait venir d’Italie.

PSG : Transfert à 50M€, le vestiaire jubile ! https://t.co/x4nwgnTOIP pic.twitter.com/x8QKjcBpLq — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Qui pour oublier Mbappé ?

Ces dernières semaines, plusieurs stars de la Serie A ont été liée au PSG dans le cadre de la succession de Mbappé. C’est le cas de Lautaro Martinez de l’Inter, qui semble toutefois se diriger vers une prolongation de contrat ou encore de Rafael Leão, qui peut quitter l’AC Milan grâce à une clause de départ fixée à 175M€. Le nom qui revient le plus est toutefois celui de Victor Osimhen, dont nous vous avions déjà parlé l’été dernier sur le10sport.com.

Le Napoli prépare le départ de Osimhen !